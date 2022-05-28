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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الشيشان يهدد باجتياح بولندا في 6 ثواني

صدى البلد

نشر زعيم الشيشان رمضان قديروف تسجيلا مصورا حذر فيه من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "العودة إلى رشده"

وقال قديروف  إن أوكرانيا "صفقة منتهية وأنه اذا أصدر أمر فسيتم احتلال بولندا في 6  ثوان".

وأضاف مستكملاً حديثه الموجه إلى بولندا "من الأفضل أن تعيدوا أسلحتكم ومرتزقتكم وتطلبوا من سفيرنا الصفح رسمياً.. لن ندع الأمر يمر.. فقط كما تعلمون، لدى الشيشان تقليد جيد جداً - مهما فعلتم من أشياء، سوف تعود إليكم".

كما دعا زعيم الشيشان الرئيس الأوكراني إلى "أن يعود في نهاية المطاف إلى رشده، ويقبل الشروط التي عرضها رئيسنا فلاديمير بوتين".

واتهم قديروف، الذي أعلن سابقاً أنه نشر 12 ألف مقاتل شيشاني لدعم روسيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعاطي مخدر الكوكايين وطالبه بالاستسلام وقبول شروط موسكو.

وتابع "ستصبح أوكرانيا لنا قريباً، وسينفذ الكوكايين من زيلينسكي أو يعود أخيراً إلى رشده ويقبل الشروط التي قدمها رئيسنا بوتين".

وتزود بولندا أوكرانيا بعدد من الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، كما استقبلت ئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

الشيشان بولندا رمضان قديروف زعيم الشيشان روسيا أوكرانيا زيلينسكي

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