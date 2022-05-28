عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسرع 5 مرات.. أبرز المعلومات عن الزيركون صاروخ روسيا الأسرع من الصوت

صاروخ زيركون الأسرع
صاروخ زيركون الأسرع من الصوت

اختبرت روسيا بنجاح صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت، يحمل اسم "زيركون" إذ انطلق من بحر بارنتس وضرب هدفا في البحر الأبيض على مسافة 1016 كم.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن الصاروخ "زيركون" الأسرع من الصوت: 

txt

1500 صاروخ يوميا.. جيش الاحتلال يكشف عن سيناريو الحرب مع حزب الله

txt

أحمد موسى: روسيا تمتلك صاروخ الشيطان القادر على تدمير مدينة خلال4 دقائق..فيديو


- وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه جزء من جيل أسلحة جديد لا مثيل له.
- الجيل الجديد من الأسلحة المتطورة يتضمن صاروخ الزيركون وأسلحة الليزر.


- يمكن للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أن تسافر أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت والمناورة في منتصف الرحلة.


- السرعة الهائلة لصاروخ الزيركون يجعل تعقبه واعتراضه أكثر صعوبة من القذائف التقليدية.


- صواريخ الزيركون قادرة على حمل رؤوس حربية نووية ، مما يجعلها سلاحًا مدمرًا.

 

من بخلاف روسيا لديه صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت؟

 

روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تمتلك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وقادرة على حمل أسلحة نووية، فقد اختبرت الصين صاروخًا في العام الماضي حلّق حول الأرض ، حسبما زعمت تقارير إعلامية أكدها جنرال كبير في البنتاجون.

 

وقالت الصين إنه كان اختبارًا روتينيًا لمركبة فضائية، ولكن زعمت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربتين لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في يناير.

صواريخ البنتاجون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اسلحة نووية صاروخ سلاح بوتين دول اختبار كوريا الشمالية روسيا مركبة فضائية نووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

ترشيحاتنا

دراسة تحذر: الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية إشارة للإصابة بالخرف

علماء يتوصلون لـ عطر الملكة كليوباترا المبهر لإعادة إنتاجه

حاسة بظروف الناس .. ماكينة ATM تصرف الأموال بالضعف .. ماذا حدث؟

الحزن يُخيم على الأردن.. الملك عبدالله يُشيع والد زوجته إلى مثواه الأخير

15 دقيقة.. غياب للفرص في نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

طائرة مشجعي الأهلي تصل المغرب.. و4 رحلات أخرى خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

داخل مختبراتها بنيجيريا.. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفشي جدري القرود

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ