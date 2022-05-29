انطلاق فعاليات الاحتفال بأسبوع البيئة بجامعة عين شمس .. اليوم

تنظم جامعة عين شمس سلسلة فعاليات وندوات بالتعاون بين كليات الدراسات العليا والبحوث البيئية ، البنات ،الهندسة و الزراعة و بالاشتراك مع اتحاد الصناعات ، الفريق التطوعي للعمل الإنساني و الإتحاد النوعى للمؤسسات والجمعيات الأهلية للمناخ ونخبة من المتخصصين والخبراء من إسبانيا فى مجال الاقتصاد الدوار ،خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٩حتى الخميس ٢٠٢٢/٦/٢.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و تضم الفعاليات الأسبوع عدداً من الندوات وورش العمل المشتركة فى عدة كليات بالجامعة، ولقاءات مع نخبة من الخبراء الاسبان لمناقشة" الاقتصاد الدوار والتحول الرقمى"، حلقة نقاشية عن جودة الحياة هدف الاستراتيجية القومية ٢٠٥٠، إلى جانب ورشة عمل عن إعادة استخدام المياه الرمادية.

بينما تناقش الندوات موضوعات بيئية هامة ومتنوعة على رأسها التغيرات المناخية ، البصمة الكربونية ، المستقبل الأخضر ، الاحتباس الحراري واثره على الزراعة ،الايكوسينما ومعالجة التغيرات المناخية و الاحترار العالمى والمستقبل الأخضر ، بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الاخضر .

والجدير بالذكر بدأت كلية الآثار جامعة عين شمس اليوم السبت 28 مايو 2022م اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022م، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية إنتظام سير العملية الامتحانية، وتوافر بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب.

وأشار الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، إلى ان يوم السبت 28 مايو 2022م هو موعد بداية امتحانات طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وأنها تستمر حتى الأربعاء 15 يونيو 2022م حيث يجرى اختبار طلاب البرامج المختلفة وفقـًا للجداول المعلنة، وأن عدد الذين يخوضون امتحانات الفصل الدراسي الأول يقتصر على 201 طالب وطالبة من المقيدين بالفرقة الأولى نظرا لحداثة الكلية وبدء الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي الحالي.