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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباراة ليفربول وريال مدريد .. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز لتفريق مشجعين اقتحموا الملعب.. فيديو

مشجعون يقتحمون ملعب
مشجعون يقتحمون ملعب ستاد دو فرانس

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مشجعين غير نظاميين، اقتحموا ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد، الأمر الذي تسبب في تأخير انطلاق المباراة عن موعدها المحدد لأكثر من نصف ساعة.

وتأجل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حتى الساعة التاسعة و36 دقيقة.

وأعلنت الإذاعة الداخلية بملعب “ستاد دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس، تأجيل انطلاق المباراة للساعة التاسعة و36 دقيقة بسبب تأخر وصول جمهور ليفربول للمدرجات.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لنصف ساعة، قبل أن يتم تأجيل انطلاق اللقاء لست دقائق إضافية.

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفشل عدد كبير من جمهور ليفربول، في دخول ستاد دو فرانس معقل المباراة، فيما أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن 15 ألف مشجع دخلوا للمدرجات دون أن تكون بحوزتهم تذاكر.

وأكدت صحيفة “ ليفربول إيكو” البريطانية، أن الشرطة الفرنسية قامت بإطلاق قنابل الغاز على مشجعي ليفربول خارج الملعب، والذين يحاولون دخول ستاد دو فرانس لحضور المباراة.

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