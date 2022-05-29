امتحانات الدبلومات الفنية 2022| عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل ووصول صناديق أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية الموجودة في جميع انحاء الجمهورية .

يأتي ذلك في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التي كانت قد بدأت أمس السبت 28 مايو 2022 وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتتم عملية نقل صناديق أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، في حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل خطة تأمين امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .

وقال المصدر أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واضاف : تم وضع كراسات امتحانات الدبلومات الفنية داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، وتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة"، موضحا أن كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي" ، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده ، ويكون الصندوق نفسه مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.

وقال المصدر: تضم هذه الصناديق الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.

ويستكمل اليوم طلاب الدبلومات الفنية 2022 بكافة التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 / 2022 ، وذلك لليوم الثاني على التوالي كل حسب تخصصه وجدوله الامتحاني ، ولكن شكل عام يؤدي طلاب معظم التخصصات اليوم الامتحان في اللغة الاجنبية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.