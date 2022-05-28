منع الموبايل في لجان الدبلومات الفنية وإلغاء امتحانات الغشاشين والمشاغبين

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم التشديد على مسئولي لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، بالتصدي لمحاولات الغش أو ارتكاب أي مخالفات بكل حزم .

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، إنه طوال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 سيتم تحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب للتحقيق .

كما أوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن هناك إجراءات حاسمة سيتم اتخاذها في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، للكشف عن حالات الشغب و انتحال صفة الطالب ، مؤكدة أنه سيتم إحالة هذه الحالات فورا إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن .

وشددت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، على أن ارتكاب مثل هذه المخالفات السابق ذكرها في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 : تصل عقوباتها إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، بل وقد تصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وانطلقت اليوم السبت 28 مايو 2022 امتحانات الدبلومات الفنية 2022 نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الدبلومات الفنية 2022 غدا السبت الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على انها انهت كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ومن جانبها وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يبلغ 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة

ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.