بالأرقام.. التعليم تكشف تفاصيل نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، التقارير النهائية التي تثبت نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقال وزير التربية والتعليم : انتهت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح كبير في الترم الثاني بحمد الله وتوفيقه، ونجحنا في أن تمتلك جمهورية مصر العربية منظومة امتحانات إلكترونية وبنية تحتية في المدارس الرسمية والرسمية لغات تعمل بكفاءة ممتازة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية لم تشهد أي حالة تسريب في أسئلتها قبل بدء اللجنة نهائيا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن حالات تداول الأسئلة الورقية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، هي مسئولية الإدارات التعليمية التي تولت مهمة الجزء الورقي في هذه الامتحانات مثل كل سنوات النقل.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احصائيات تكشف نجاح الأسبوع الأخير لـ امتحانات الصف الثاني الثانوي .

قالت وزارة التربية والتعليم:

بلغت نسبة أداء امتحان "اللغة الأجنبية الثانية" (في الفترة الصباحية) 99.76%.

بلغت نسبة أداء امتحان "الأحياء" (في الفترة الصباحية) 99.89%.

بلغت نسبة أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" (في الفترة الصباحية) 99.83%.

بلغت نسبة أداء امتحان "الكيمياء" (في الفترة الصباحية) 99.98%.

بلغت نسبة أداء امتحان "علم النفس والاجتماع" (في الفترة الصباحية) 99.99%.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور التقارير التي نشرها وزير التربية والتعليم والتي تكشف حجم الإنجاز والنجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الصف الاول الثانوي