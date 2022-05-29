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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة أحمد: أعود لجمهوري بمسلسل جديد مع ابنتي| خاص

سميرة أحمد
سميرة أحمد

كشفت الفنانة سميرة أحمد عن عودتها الي الفن من خلال لقائها مع عدسة موقع صدى البلد، وأكدت انها تحضر حاليا لعمل درامي مع ابنتها.

وقالت "سميرة": المسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول قضايا الشباب، وكيفية تعامل الآباء معها.

وعلى جانب اخر كانت قد ردت الفنانة سميرة أحمد على الشائعات التي تخرج على الفنانين المتغيبين عن الساحة.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": هذا ابشع ما يحدث للفنان وتعرضت من فترة لشائعة اغضبتني كثيرا، ولكنها أظهرت محبة الناس، وأتمنى أن نبتعد عن تلك الشائعات.

سميرة أحمد تهدي جائزة المهرجان الكاثوليكي لـ سمير صبري

مي الغيطي تحصل على جائزة لجنة الحكام في الإبداع بمهرجان المركز الكاثوليكي

سميرة أحمد كرمت مؤخرا بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الذي انتهت فعالياته منذ ايام، كما كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي.

الشائعات محمد صبحي لجنة الحكام مهرجان الفنان محمد صبحى الفنانة سميرة احمد

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