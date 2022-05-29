سميرة أحمد: أعود لجمهوري بمسلسل جديد مع ابنتي| خاص

كشفت الفنانة سميرة أحمد عن عودتها الي الفن من خلال لقائها مع عدسة موقع صدى البلد، وأكدت انها تحضر حاليا لعمل درامي مع ابنتها.

وقالت "سميرة": المسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول قضايا الشباب، وكيفية تعامل الآباء معها.

وعلى جانب اخر كانت قد ردت الفنانة سميرة أحمد على الشائعات التي تخرج على الفنانين المتغيبين عن الساحة.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": هذا ابشع ما يحدث للفنان وتعرضت من فترة لشائعة اغضبتني كثيرا، ولكنها أظهرت محبة الناس، وأتمنى أن نبتعد عن تلك الشائعات.

سميرة أحمد كرمت مؤخرا بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الذي انتهت فعالياته منذ ايام، كما كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي.