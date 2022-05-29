شركة المقاولون العرب : مشروع القطار الكهربائي السريع سيتم تنفيذه في 36 شهرا

قال المهندس أحمد مصطفى العطار نائب رئيس شركة المقاولون العرب، إننا نعمل مع شركات اورسكوم وسيمز في مشروع القطار الكهربائي السريع، وتم عمل العديد من الدراسات والمناقشات مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، أن المشروع جديد على البلد ويمثل إضافة كبيرة لشركة المقاولون العرب في هيئة مشروعات النقل.

وأوضح أنه يتم تجهيز أعمال السكة الحديد للقطار الكهربائي وتستغرق مدة تنفيذ المشروع ٣٦ شهرا، وهو وقت قياسي .

وتابع أن الفترات الزمنية للبدء في جميع خطوط القطار الكهربائي متقاربة وستعمل جميعها في زمن قياسي.

