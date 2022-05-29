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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة ينظم ورش عمل حلى من التراث

ورش فنية
ورش فنية

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية أول ورش العمل لبرامج الصيف للشباب وكبار السن تحت عنوان "حلى من التراث".

 وأشارت عزة رزق مسئولة القسم التعليمي بالمتحف أن الورشة تهدف إلى تعليم المتدربين  مبادىء تصميم وتنفيذ حلى من التراث السيناوى بإسلوب معاصر  و بإستخدام وحدات ورسومات وزخارف من الفن السيناوى  ذو الخصائص المتميزة مما يفتح  آفاق إبداعية جديدة  مبتكرة فى ضوء محاوله  المتحف لحماية التراث من الإندثار وإحياء الحرف اليدوية بشكل عصرى.

وأضافت عزة أن الورشة من تنفيذ مصممة الحلى والاكسسوارات الشرقية  الفنانة داليا طه وهى تعمل كمدرب محترف فى مجال الأشغال اليدوية وإعادة تدوير الجينز والتى إستهلت التدريب بإعطاء فكرة عن الخامات وأنواعها والعناصر الزخرفية التى تميز كل إقليم وجاء التركيز على الحلى السيناوى وأنواع الخرز وأشكاله كما أعطت نبذه مختصرة عن كيفيه تسويق المنتجات بإستخدام مهارات التسوق الإلكترونى.


ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم  على أهمية إقامة ورش وفاعليات من شأنها إستهداف مختلف الفئات العمرية بشكل جذاب فى مختلف المجالات الفنية والثقافية العلمية ، فالتراث المصرى على اختلاف انواعة واشكاله مبعث للفخر و دور المتحف هو رعاية الفنون والحرف التراثية التقليدية التى تُميز المحافظات المصرية المختلفة كعنصر  هام وأساسي للحفاظ على التراث.

 
والجدير بالذكر : أن الحلى المصرى يحمل تنوعا فى خصائصه الفنية والزخرفية ، وتعكس عناصره الزخرفية أساليب الفكر وتذوق المجتمعات فلكل منطقة فى مصر شخصيتها وخصائصها وهويتها ومعتقداتها وأساطير ها التى يعبر عنها الحلى كما يلعب الحلى دوراً مهماً فى طقوس الحياة المصرية من زواج وميلاد .

ولم يكن الحلى فقط من أجل التزين والجمال ولكن استخدم أيضا فى الحماية للمرأة والأسرة هذا بالإضافة إلى أنه عنصر اقتصادى مهم للإدخار .

وللحلى مدلولات اجتماعية وثقافية مهمة حيث يخبرنا عن الطبقة الاجتماعية والمنطقة الجغرافية التى تنتمى إليها المرأة .

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المتحف القومي للحضارة حلى من التراث الفن السيناوى مصر متحف

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