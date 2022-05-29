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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: ليفربول سيسعى لتجديد عقد صلاح من أجل دوري الأبطال القادم

صدى البلد

قال  علاء الدخاحني، الناقد الرياضي بوكالة اسوشيتد برس الأمريكية،  أن هناك حزنا شديدا بإنجلترا  على خسارة الفريق الإنجليزي ليفربول لدوري أبطال أوروبا .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، أن ريال مدريد استطاع إثبات على مدار البطولة أنه يستحق اللقب.

وأوضح  أن خسارة ليفربول لبطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا سيكون لها تأثير من جانب النادي لتجديد عقد محمد صلاح وأعتقد أن ليفربول سيكون لديه سبب قوى للعودة السنوات القادمة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا وتجديد العقد سيتم سماعة خلال أيام بسرعة كبيرة لتحقيق البطولة الأعوام القادمة. 

وتابع أن الحديث عن انتقال ساديو ماني " لبايرن ميونخ" متداول بشكل كبير في الصحافة الإنجليزية، ولم يتم حتى الان نفي الخبر أو تأكيده من جانب الإدارة. 
 

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ريال مدريد بايرن ميونخ دوري ابطال أوروبا ساديو ماني خسارة ليفربول

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