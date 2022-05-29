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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديف جونز : ريال مدريد كان اكثر حظًا من ليفربول في نهائي الأبطال

صدى البلد

قال ديف جونز، مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي السابق، إن أفضل فريق لايفوز دائما بالبطولات، والمباريات النهائية تكسب ولا تلعب.

وأضاف ديف جونز، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" ريال مدريد كانأكثر حظا من ليفربول في نهائي دوري الأبطال".

وتابع :" ليفربول أنهى الموسم بحصد لقبين وكنت أتمنى أن يفوز بدوري أبطال أوروبا فريق إنجليزي، ليفربول قدموا أداء أفضل في أول 30 دقيقة من المباراة، وكورتوا حارسا رائعا وأنقذ الريال من عدة فرص خطيرة، لقد كان في أفضل حالات في لقاء اليوم".

وأكمل:" الضغط الذي يواجهه الآن محمد صلاح، من 100 مليون مصر كبير أعتقد إنه ظهر بشكل جيد في المباراة النهائية".

واستمر:" أطالب محمد صلاح بالبقاء مع ليفربول عليه أن يستمر مع هذا الفريق لعدة سنوات قادمة، لو كانت مكان كلوب كنت سأضغط على إدارة النادي من اجل ضرورة التجديد لمحمد صلاح".

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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