الدفاع الروسية: تفكيك أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوجانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تفكيك أكثر من 11 ألف لغم من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن: "القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي دونيتسك ولوجانسك من الأجسام المتفجرة، حيث تم تفكيك 11 ألفا و 300 لغم، منها 352 خلال يوم أمس.

وكانت دونيتسك قد أعلنت سابقا عن إزالة جميع الألغام في منطقة ميناء ماريوبول وأن العمل جار حاليا لترميم الميناء.