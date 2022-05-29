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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تفكيك أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوجانسك

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تفكيك أكثر من 11 ألف لغم من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن: "القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي دونيتسك ولوجانسك من الأجسام المتفجرة، حيث تم تفكيك 11 ألفا و 300 لغم، منها 352 خلال يوم أمس.

وكانت دونيتسك قد أعلنت سابقا عن إزالة جميع الألغام في منطقة ميناء ماريوبول وأن العمل جار حاليا لترميم الميناء.

 

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الدفاع الروسية: تفكيك أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوجانسك

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