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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التعامل بالعملات المشفرة البتكوين والزكاة بها.. علي جمعة يرد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على حكم الشرع في التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.. وهل تقبل الزكاة بها؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الشرع يفرق بين النقدين والمال، فالنفقدين هما الوسيط الشرعي المتبادل بين الناس وهما الذهب والفضة.

وأضاف، أن النقدين فيهم أربع صفات، الأولى أنه وسيط للتبادل بين الناس ، والثانية أنه مقبول قبول عام، والثالثة أنه معيار للأثمان ، والرابعة أنه مخزون للقيمة.

وأشار إلى أن عملة البيتكوين لم تعترف بها دولة ولا بنك حتى الآن ، منوها أن العملة التي لم يتم الاعتراف بها، لا تصلح شرعا أن تكون نقودا فهي حقيقية بالفعل لكن ما زالت وهما لم يتم الاعتراف بها  ولا نعرف من صاحبها، كما أنه لا يجوز إخراج الزكاة عنها ولا بها.

 

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