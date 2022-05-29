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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

صدى البلد

توج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب أرقام "أوبتا"، سدد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، 6 تسديدات على المرمى، وهو أكبر رقم من التسديدات للاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم (2003- 2004).

وعلى جانب اخر، واصلت تميمة لاعبي كرواتيا الهيمنة على لقب دوري الأبطال، إذ أن كل الفرق التي توجت باللقب منذ 2013 كانت تضم لاعبا أو أكثر من هذا البلد.

البداية في عام 2013 كانت عبر ماريو ماندزوكيتش مع (بايرن ميونخ)، ثم لوكا مودريتش (ريال مدريد) في 2014، وإيفان راكيتيتش (برشلونة) في 2015.

وحصد الثنائي مودريتش وماتيو كوفاسيتش اللقب مع ريال مدريد أعوام 2016 و2017 و2018.

ثم أتى الدور على ديان لوفرين مع ليفربول في 2019، ثم إيفان بيريسيتش مع بايرن في 2020.

وعاد كوفاسيتش للتتويج باللقب مع تشيلسي في 2021 وأخيرا مودريتش مع ريال مدريد مجددا هذا العام.

يذكر أن ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، معززا رقمه القياسي: الأكثر تتويجا باللقب عبر التاريخ، بينما زاد مودريتش رصيده الفردي إلى 5 ألقاب.

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