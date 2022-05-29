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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بصورة سيلفي عبر انستجرام|شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاندا أرتشيل بصورة سيلفي  بإطلالة أنيقة مما أثار إعجاب متابعيها.

وأكدت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​، انفصالها عن الممثل التركي ​كرم بورسين​، وذلك بالتزامن مع انتشار نبأ إرتباطها برجل أعمال تركي.

كما ألغت هاندا أرتشيل متابعتها لكرم بورسين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بحذف بعض الصور التي تجمعها بكرم، ليقوم كرم بعد ذلك بحذف الصورة التي جمعتهما معًا من جزر المالديف.

وجاء الانفصال بسبب رفض هاندا أرتشيل تمثيل دور البطولة مع كرم بورسين في المسلسل الجديد، "بيني وبين العالم" قائلة انها لا تقدّم مشاهد حميمة وتتحفظ بذلك، مع موافقة زميلتها الممثلة التركية، ديميت أوزديمير على الدور و تأدية هذا المشهد مع كرم .

هاندا ارتشيل مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام الفن العالم مسلسل

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