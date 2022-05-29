رد فعل حازم إمام على خسارة محمد صلاح لدوري أبطال أوروبا|فيديو

كشف أحمد عبدون محلل الريمونتادا، الذي كان حاضرا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول من مدرجات ملعب فرنسا الوطني، عن غضب وحزن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بسبب خسارة الريدز ومحمد صلاح للقب دوري الأبطال لحساب ريال مدريد.

قال عبدون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام كان حاضرا للمباراة، وكان حزينا للغاية وغاضبا عقب اللقاء بسبب عدم تتويج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا".

وختم حديثه قائلا: "رغم انتماء حازم لريال مدريد ولكنه كان يتمنى تتويج محمد صلاح باللقب الأوروبي، مع ليفربول ولكن هذا لم يحدث".