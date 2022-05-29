زي النهاردة.. منتخب مصر يسحق الكاميرون وديًا برباعية |نوستالجيا

عام 1983

سحق منتخب مصر الوطنى يوم الأحد الموافق 29 مايو عام 1983 نظيره الكاميروني برباعية نظيفة.

أقيمت المباراة تحت الأضواء الكاشفة لاستاد المحلة في مباراة ودية دولية جمعت الفريقين ضمن الاستعداد لخوض تصفيات دورة لوس أنجلوس الأوليمبية.

عماد سليمان سجل في الدقيقة 29 من الشوط الأول أول أهدافه مع المنتخب بعد أن ضمه المدرب عبده صالح الوحش للمرة الاولي.

ثم أضاف مجدي عبد الغني الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني بعد مرور خمس دقائق قبل أن يضيف سليمان هدفا ثانيا له وثالثا لمنتخب بلاده في الدقيقة 21.

حمدي نوح اختتم الاهداف قبل دقيقتين من نهاية اللقاء في مرمي حارس أسود الكاميرون بل أنطوان.

جاء تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي :

ثابت البطل

علي شحاته

ماهر همام

ابراهيم يوسف

محمد عمر

مجدي عبد الغني

شوقي غريب

مختار مختار

عادل عبد الواحد

حمدي نوح

عماد سليمان