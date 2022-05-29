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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عام 1983

زي النهاردة.. منتخب مصر يسحق الكاميرون وديًا برباعية |نوستالجيا

صدى البلد

سحق منتخب مصر الوطنى يوم الأحد الموافق 29 مايو عام 1983 نظيره الكاميروني برباعية نظيفة.

أقيمت المباراة تحت الأضواء الكاشفة لاستاد المحلة في مباراة ودية دولية جمعت الفريقين ضمن الاستعداد لخوض تصفيات دورة لوس أنجلوس الأوليمبية.

عماد سليمان سجل في الدقيقة 29 من الشوط الأول أول أهدافه مع المنتخب بعد أن ضمه المدرب عبده صالح الوحش للمرة الاولي.

ثم أضاف مجدي عبد الغني الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني بعد مرور خمس دقائق  قبل أن يضيف سليمان هدفا ثانيا له وثالثا لمنتخب بلاده في الدقيقة 21.

حمدي نوح اختتم الاهداف قبل دقيقتين من نهاية اللقاء في مرمي  حارس أسود الكاميرون بل أنطوان.

جاء تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي :

ثابت البطل 
علي شحاته 
ماهر همام
ابراهيم يوسف 
محمد عمر
مجدي عبد الغني
شوقي غريب
مختار مختار
عادل عبد الواحد 
حمدي نوح
عماد سليمان

منتخب مصر مجدي عبد الغني مختار مختار شوقي غريب محمد عمر منتخب مصر الوطني ثابت البطل الكاميرون

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