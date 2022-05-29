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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسعف وسائق يعثران على مبلغ مالي ببني سويف

مستشفى بني سويف
مستشفى بني سويف

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على متعلقات شخصية عبارة عن مبلغ مالي يقدر 10 آلاف و400 جنيه، بجوار متوفي في حادث مروري بالطريق الزراعي مصر أسيوط بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، أثناء نقله للمشرحة.

 

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي مصر اسيوط بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، اثر انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي.

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وانتقل إلى مكان الحادث سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف قيادة عبد الرحمن صلاح الدين، ومسعف محمد عياد حمزة، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شاب يدعى " احمد . س . م "23 سنة، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

 

وفوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و 400 جنيه تقريبا بجوار المتوفي بعد أن جرى نقله لمشرحة مستشفى ناصر العام،  وسلموا المضبوطات بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر.

 

وشهد الطريق الزراعي مصر اسيوط بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما تسبب في وفاة شاب يدعى" احمد . خ . م " 23 سنة مقيم مركز ناصر ، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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