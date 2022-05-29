عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 4 شهور.. إغلاق كوبري الكفور بمطاى شما المنيا

إغلاق كوبري الكفور
إغلاق كوبري الكفور بمطاى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا غلق كوبري الكفور أمام السيارات بدءا من اليوم، وذلك لإحلال وتجديد الكوبري عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري، علي أن يتم استخدام كوبري مجلس المدينة بديلا للكوبري خلال أعمال الاحلال والتجديد وسوف تستمر الأعمال لمدة  4 شهور.

وفي سياق متصل تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بقرى مركز العدوة.

وتابع محافظ المنيا، خلال جولته نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بقرية الجهاد ، حيث شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية والجاري إنشائها على مساحة 250متر وكذلك أعمال إنشاء مدرسة الجهاد 4 على مساحة 3أفدنة وبتكلفة 10 مليون جنيه، وكذلك الاعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي على مساحة 600متر وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية الجهاد على مساحة 1900متر .

تابع " القاضي" خلال جولته بقري مركز العدوة أعمال إنشاء محطة معالجه الصرف الصحي بزاوية برمشا والمقامة على مساحة 13 فدان وبتكلفة حوالي 150 مليون جنيه ، حيث راجع المحافظ كافة التصميمات الهندسية بمحطة المعالجة.

وشملت جولة محافظ المنيا، تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية عطف حيدر ، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية عطف حيدر بتكلفه 40 مليون جنيه ، بالإضافة الى متابعة العمل في مجمع الخدمات بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطة رفع المياه بقرية عطف حيدر بتكلفة 55 مليون جنيه.

وجه محافظ المنيا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مسؤولي الكهرباء، بتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها وبصفة خاصة المدارس باعتبارها مشروعات قومية.

وأوضح المحافظ، أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

 

مياة الشرب الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية شركة مياه الشرب والصرف الصحى تطوير قرى الريف المصري قرى الريف المصرى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

شكري: مصر مستمرةفي دعمها الراسخ ‎للقضية الفلسطينية

تحمل خطورة كبيرة.. وزير التموين: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية للسلع

قرقاش: اتفاقية الشراكة مع الأردن ومصر تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الوداد

فوزي لقج.. الأهلي يرفض زيارة رئيس اتحاد الكرة المغربي لمعسكر الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

بدون أسلاك.. لاصقة جديدة لتنظيم ضربات القلب بسهولة

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

فيديو

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

متجوزاه في السر وحامل.. شيرين ترد على خبر عودتها لحسام حبيب| فيديوجراف

تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

اﻟﻤﺰﻳﺪ