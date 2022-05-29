فوزي لقج.. الأهلي يرفض زيارة رئيس اتحاد الكرة المغربي لمعسكر الفريق

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم طلب زيارة بعثة النادي الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: فوزي لقجع عرض زيارة بعثة الأهلي ولكن موسمياني رفض حتى لا يختل تركيز اللاعبين.

وأكمل: إدارة النادي الأهلي وجهت الشكر إلى فوزي لقجع على مبادرته خصوصا وأنه مهد كل شئ للأهلي ولم تكن هناك صعوبات طوال الفترة الماضية.



وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب في التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء الإثنين المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على قناة bein sport وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة العالمية.



كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على القناة المغربية الأرضية.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه عقب تغلبه على فريق وفاق سطيف الجزائري بالدور نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6-2.