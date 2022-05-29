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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع في الوادي الجديد

وكيل التعليم
وكيل التعليم

اعتمد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع، بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م.

 

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، فى بيان له اليوم، إن نسبة النجاح بلغت 100% للمدرستين.

 

ووجه الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لجميع الطلاب الناجحين، معربا عن إمتنانه وتقديره لجميع القائمين على أعمال الإمتحانات لحسن الآداء، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد.

 

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 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمى، لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها من المحافظين فى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته" https://prepnatega.emis.gov.eg/.

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