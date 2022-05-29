عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هشام عزمي: عشرينيات القرن العشرين يوثق لفترة من أهم فترات تاريخ مصر الحديث

هشام عزمي أمين عام
هشام عزمي أمين عام الأعلى للثقافة

قال الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن مؤتمر عشرينيات القرن العشرين، يوثق لفترة من أهم فترات تاريخ مصر الحديث، وربما لم يحظ عقد في القرن العشرين بمثل ما حظي به عقد العشرينيات من إنجازات تعد علامة فارقة بحق في تاريخ مصر، ولم تقتصر هذه الانجازات على مجال واحد ، بل امتدت لتشمل كافة المجالات الحياة من سياسة واقتصاد وفن  وأدب وفكر وسينما ومسرح وموسيقى ورياضة .
جاء ذلك خلال إلقائه كلمته  في افتتاح مؤتمر "عشرينيات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة".

وأضاف أن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي تناول في مقالين فترة عشرينيات القرن العشرين منذ شهور مضت، كان يلفت الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بتاريخ مصر بصفة عامة وعشرينيات القرن العشرين بصفة خاصة، والتوقف بالدراسة والبحث عند أحداث وعلامات ،شكلت عودة  الوعي والاهتمام بتأكيد الشخصية المصرية وترسيخ هويتها مما ساهم في تحصينها كيانا متماسكا رغم ما مرت به من تطور وتغير .

ولفت "عزمي"  في كلمته  إلى ان هذه الحقبة التاريخية  لاقت اهتماما كبيرا في العالم بأسره، فهي العشرينيات الهادرة في أمريكا الشمالية لما تميزت به من رخاء اقتصادي  وتحول ثقافي متميز، وهي العشرينيات الذهبية أو السعيدة في أوروبا بينما هي العشرينيات المجنونة في فرنسا، لما شهدته  هذه الفترة من ديناميكية اجتماعيا وثقافيا وفنيا وايضا صناعيا وتقنيا، مضيفا أن الأمر في مصر استثناء غير أن اللافت في أن أكثر  ما يميز هذه الفترة أنها قد شهدت كثيرا من ملامح التغيير التي شكلت حياة المصريين في مختلف المجالات وعلى كثير من الأصعدة، كفترة ساهمت في إعادة تشكيل المجتمع ثقافيا وسياسيا واقتصاديا .
وأوضح أنه من استقلال في بداية العقد إلى دستور جديد ، ومن تحولات اقتصادية عملاقة و إنشاء أول بنك وطني اقتصاديا إلى قضايا فكرية وسياسية تناولتها صحافة العشرينيات إلى شخصيات وسمات وتوجهات لنخبة المصرية ومن تطور بعض رموز الدولة المصرية  كعملها ونشيدها،  ومن دعوات تحرير المرأة  ومشاركتها في النضال  الوطني وقيادتها المظاهرات ضد المحتل  إلى بدايات الصناعات الوطنية والإنتاج السينمائي المصري ،إلى دور المسرح في الحياة الاجتماعية في العشرينيات

وكذلك تطور الموسيقى والغناء، والتي تعد من الإرهاصات الأولى للإذاعة المصرية من خلال الإذاعات الأهلية الى تنظيم أول مسابقة رسمية لكرة القدم.

الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر عشرينيات القرن العشرين فترات تاريخ مصر الحديث علامات فارقة وإنجازات مضيئة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

ترشيحاتنا

12هدفا تفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول التاريخي فى البريمرليج.. تفاصيل

CNN: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايوان في هذا الوقت

المتطرفون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى.. متى تتوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق المرابطين؟

فاينانشال تايمز: سياسة أمريكا الغامضة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا تثير قلق أوروبا

محمد الشناوي: الوداد فريق كبير.. والأهلي استعد جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط التنمية في الوادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

الحرارة تصل إلى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد.. فيديو

أول ظهور لبوسي بعد الزواج.. شاهد أبرز اللقطات من زفاف ابنة مدحت العدل

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

اﻟﻤﺰﻳﺪ