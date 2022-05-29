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برلمان

برلماني: تدبير مليار جنيه ترقيات للموظفين يأتي لمعاونتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد موجة من الاضطرابات الاقتصادية بمختلف الدول نتيجة وجود حالة من التضخم العالمي نجمت جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتزامنا مع جائحة كورونا، إلا أن الدولة حرصت على تقليل أي آثار سلبية تضر بالصالح العام للمواطنين.

وأكد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تدبير مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة خاصة بتمويل الترقيات للموظفين العاملين بالدولة، بالطبع سيعمل على معاونتهم في تلبية احتياجات المعيشة من مأكل وملبس وغيرها من المتطلبات اليومية، معقبا: "في ظل ظروف صعبة على العالم كله، الدولة كل مرة تثبت دعمها للمواطن وحمايته اجتماعيا".

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها لصالح موظفي الدولة فيما يخص الأجور كان أهمها رفع الحد الأدنى لها ليصل إلى 1700 جنيه، منوها إلى أنه تم صرف حوالي 8 مليارات جنيه علاوات وحوافز قبل الميعاد القانوني بـ 3 أشهر من أجل مد يد العون لهم في تدبير شئونهم الحياتية.

وأشاد البرلماني، بجهود الحكومة في تشكيل شبكة حماية اجتماعية كاملة ملحق بها جميع الفئات المستحقة للدعم ومنها العمالة غير المنتظمة، والتي تلقى اهتماما ومساندة كبيرة من القيادة السياسية، وهذا ما برز منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.

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وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أبلغت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقتها على تنفيذ جميع الترقيات فى الأول من يوليو المقبل لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا الشروط، والمدد البينية اللازمة للترقية في ٣٠ يونيو المقبل، موضحًا أنه تم تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.

وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤.٥ مليون موظف من العاملين بالدولة، والتى كان قد وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه.

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ولفت الدكتور محمد معيط إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

 

الترقيات مشروع الموازنة الاجور العمالة غير المنتظمة جائحة كورونا وزير المالية

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