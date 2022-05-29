تنفيذ أعمال رصف شارع عرابي في مدينة كفر صقر بتكلفة مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس صبحي الهادي، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جار تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عرابى بداية من شارع الكنيسة وصولاً لمنطقة السلخانة بطول ١٥٠٠ متر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وبتكلفة مليون و١٦٠ ألف جنيه.

وقال إنه جار كشط الطبقة المتهالكة من الشارع للبدء في تنفيذ أعمال الرصف، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، فضلاً عن تجميل وتطوير الشوارع الجانبية التي يصعب رصفها ببلاط الإنترلوك، وذلك ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بالمنطقة لإظهار الشكل الجمالي للمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.