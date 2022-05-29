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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشناوي: الوداد فريق كبير.. والأهلي استعد جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الشناوي
الشناوي

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الأهلي أمام الوداد غدا في نهائي دوري الأبطال صعبة، لأن فريق الوداد كبير ويجب احترامه،  مشددا على أن حضور الأهلي مبكرا  إلى المغرب جاء من أجل التجهيز للمباراة بصورة جيدة، متمنيا أن يحالفه التوفيق وزملاؤه للتتويج بالبطولة. 


وخلال وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم  تحدث الشناوي عن قوة الوداد الهجومية وقال: «نتابع كل المواقف التهديفية لفريق الوداد من خلال تحضيرنا للمباراة، ونتمنى التوفيق والعودة باللقب».


وأوضح الشناوي أنه حرص على متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس وقال: «نتابع مثل هذه المباريات والبطولات العالمية الكبرى؛ من أجل اكتساب الخبرات ومتابعة النجم المصري محمد صلاح، وبالتأكيد حزين لخسارته، ولكنه قدم كل ما لديه والقادم أفضل له . 


وفيما يتعلق بخوض النهائي على ملعب الوداد أضاف الشناوي : «تواجدت هنا في فوزين بالمغرب بحضور جمهور مرة، والأخرى بدون جمهور، وخسرنا مرة في النهائي.. كل هذا تاريخ في الماضي.. والآن ندرك جيدا أننا أمام مهمة صعبة، ونحن لا يشغلنا أي شيء سوى التركيز في الملعب ووجود الجمهور والضغط أمر اعتاد عليه لاعبو الأهلي».


وبسؤاله عن مؤازرة جمهور الأهلي المتوقعة بمركب محمد الخامس قال كابتن الأهلي: «حضور الجمهور للمغرب ومساندتنا أمر عظيم، ونقدره تماما ونحن نلعب من أجلهم، ونسعى دائما لتحقيق الانتصارات  لإسعادهم وبالتأكيد نقدر حجم الصعوبات في تواجدهم  بالملعب، وهذه الروح تصل للاعبين بكل وضوح ولها تأثير إيجابي كبير وسوف ينعكس إيجابيا على مستوى الفريق خلال المباراة ».

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محمد الشناوي: الوداد فريق كبير.. والأهلي استعد جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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