الأهلي: لا إخطار باستكمال نهائي أبطال إفريقيا حال تعطل VAR 

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، وصول إخطار من الاتحاد الأفريقي يفيد استكمال لقاء نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي، في حالة تعطل تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR أثناء سير المباراة.

وذكر المصدر، أن الأهلي لم يصله أي خطاب نهائيا عن استكمال نهائي دوري الأبطال في حال تعطل تقنية الفيديو، مؤكدا أن كل هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الإفريقي وكذلك المغربي يدركان جيدا، أن تعطل var في مثل هذه المباراة وما صاحبها من أزمة بخصوص تحديد الملعب المستضيف، من شأنه أن يضع مزيد من علامات الاستفهام على كاف أمام العالم أجمع.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء غدا الأثنين في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي تجمعهما على مركب محمد الخامس، حيث يأمل المارد الأحمر في التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه، بينما يدخل الوداد اللقاء وعينه على اللقب الثالث.