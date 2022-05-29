وفاة الملياردير الأمريكي من أصل مصري فايز صاروفيم

توفي الملياردير الأمريكي من أصل مصري فايز صاروفيم، في منزله في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية عن عمر يناهز 93 عامًا.

وفايز صاروفيم هو رجل أعمال مصري أمريكي قبطي ولد عام 1929 في القاهرة، و مدير عدد من صناديق بورصة عائلة دريفوس التجارية الدولية.

وكانت أسرته المسيحية قد غادرت مصر في 1946، ودرس فايز في كلية هارفارد للأعمال وجامعة كاليفورنيا، حيث دخل في مجال التمويل وطور موهبة في انتقاء الأسهم، حسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وفي 1958، أطلق فايز شركة "فايز صاروفيم وشركاه" برأس مال 100 ألف دولار حصل عليها من والده، وفي مايو الحالي وصلت صافي ثروته إلى 1.6 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي أصول استثماراته أكثر من 30 مليار دولار.

أسس بنك فايز صاروفيم وبنك الاستثمار، وتدرج بعد ذلك في عالم المال والاستثمار، وعقد صفقات بها الكثير من المخاطرة، كما أنشأ متحف هوستون للفنون ب300 مليون دولار ضمن أعماله الخيرية.

جاء صاروفيم في الترتيب 847 بائمة فوربس لأغنياء العالم في 2015، وصنفته مجلة "فوربس" في المركز 78 ضمن قائمة الأغنياء المهاجرين في الولايات المتحدة لعام 2022، كما يحتل صاروفيم المرتبة الثالثة في قائمة أكثر المصريين الأمريكيين نفوذا.

أنفق جزءا كبيرا من ثروته على طلاقه من زوجته الأولى لويزا ستود، حيث حصلت منه على أكثر من 100 مليون دولار تسوية للطلاق في عام 1990، كما اشترى لها قصرا قيمته تبلغ أكثر من 60 مليون دولار.