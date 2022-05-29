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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

مصر تستعد لإطلاق
مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد

تأثيرات التغيرات المناخية على مصر دفعها للعمل على الاستفادة من التطور العلمي في مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء لرصد وتتبع التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، لتفادي الآثار السلبية المدمرة لها مستقبلا على قطاعات كبيرة. 

القمر الصناعي المصري

تنفذ وكالة الفضاء المصرية حاليًا وفي هذا الإطار مشروع قمر صناعي، لقياس خصائص البلازما في طبقة الأيونوسفير( SPNEX)، من المقرر إطلاقه نهاية عام 2023، بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبالتعاون مع العديد من الجهات العلمية منها هيئة الطاقة الذرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجامعات حلوان، المنصورة، زويل وبورسعيد وغيرها.

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وللمزيد حول جهود وكالة الفضاء المصرية لبناء قمر صناعي لرصد وتتبع التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية شاهد الفيديوجراف التالي: 

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