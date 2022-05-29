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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تتألق في أحدث ظهور بصور جديدة عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة يسرا صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت يسرا الأنظار بجمالها ببدلة ستان باللون البرتقالي، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات حول جمالها ورشاقتها.

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يسرا: حسين فهمي يعلي من شأن مهرجان القاهرة ويبني على ما حققه حفظي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل أحلام سعيدة والذي شارك في بطولته كل من غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

يسرا وحسين فهمى 

وأعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بعودة الفنان حسين فهمى إلى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى خلفا للمنتج محمد حفظي الذي تولى إدارة المهرجان على مدار أربعة دورات.

وقالت يسرا في تصريح لـ صدى البلد : إن الفنان حسين فهمى من الرؤساء الذين حققوا نجاحات مع مهرجان القاهرة السينمائي في فترة الولاية الأولى له والتي انتهت في عام 2001 ويمتلك خبرات كبيرة ويستطيع أن يقدم دورة جديدة من المهرجان تساهم في نجاحه بشكل أكبر ليكمل النجاح الذي تحقق سابقا.

وأضافت يسرا: أرى أن حسين فهمى سيكمل ما حققه محمد حفظي وهو واجهة مشرفة وأقول له عودة حميدة.

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