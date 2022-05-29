أوكرانيا .. زيلينسكى يعزل رئيس جهاز الأمن في خاركيف

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد رئيس جهاز الأمن في خاركيف لعدم عمله على تعزيز دفاعات المدينة.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن الرئيس الأوكراني قوله إن البنية التحتية لمدينة سيفيرودونيتسك مدمرة بالكامل مشيرًا إلى أن هدف روسيا الرئيسي هو السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير، الأحد، بأول جولة خارج العاصمة الأوكرانية كييف منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتفقد زيلينسكي القوات الأوكرانية في مدينة خاركيف، وقلّد أفراد الجيش الأوكراني هناك أوسمة الحرب. وعقب الزيارة مباشرة، دوت انفجارات في المدينة.

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أنه زار القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وتمثل الزيارة أول ظهور رسمي له خارج منطقة كييف منذ بدء الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في 24 فبراير.

ونقل موقع مكتب الرئيس على الإنترنت عنه قوله للجنود: "أنتم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعا ومن أجل بلادنا"، مضيفا أنه أثنى عليهم ومنحهم هدايا.