بعد تأهل نوتنجهام فورست.. تعرف على الأندية الهابطة والصاعدة للدوري الإنجليزي

اكتمل عقد الفرق الثلاثة الصاعدة إلى منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، موسم 2022/23، مساء اليوم الأحد بعد انتهاء الملحق الفاصل المؤهل إلى البطولة.

وعاد فريق نوتنجهام فورست إلى الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، بعد غياب 23 عاما، بعدما نجح في الفوز على هدرسفيلد بهدف للاشيء، في المباراة المؤهلة للبريميرليج، والتي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي.

سجل هدف اللقاء الوحيد ليفي كولويل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جيمس جارنر مع الدقيقة 43.

وعاد نوتنجهام فورست للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما، وتعود المشاركة الأخيرة لـ نوتنجهام فورست لموسم 1998-1999.

نوتنجهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في 1977-1978.

وحقق نوتنجهام لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

ويُعد نوتينجهام ثالث الأندية المتأهلة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد كل من فولهام وبورنموث.

وهبط كل من نورويتش سيتي، واتفورد وبيرنلي من الدوري الإنجليزي إلى منافسات تشامبيونشيب في الموسم الجديد.