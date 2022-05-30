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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

نظر محاكمة البلتاجي وصفوت حجازي في أحداث المنصة

صدى البلد

تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما أخرين من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث المنصة" لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية شنودة فوزي. 

جدير بالذكر أن قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

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