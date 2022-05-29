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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هاني الناظر يحذر المواطنين من 4 أخطاء

هاني الناظر
هاني الناظر

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد خلال هذه الأيام، يجب أن يحرص المواطنين على ترطيب الجسم طوال اليوم.

كما حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية من أخطاء عديدة يمكن أن يرتكبها الكثير من الأشخاص، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك.

 

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وأشار هاني الناظر إلى أربعة أخطاء، يجب الحذر من ارتكابها في هذه الأيام شديدة الحرارة …

١- لا تخرج من منزلك أو مكتبك قبل أن تتاكد انك أغلقت المروحة أو جهاز التكييف فالعديد من الحرائق تحدث بسبب هذا الخطأ.

٢- لا تجلس أمام المروحة أو التكييف بملابس مبتلة بالعرق.

٣-لا تترك زجاجات المياه البلاستيكية بالسيارة معرضة لاشعة الشمس والحرارة المرتفعة فقد ثبت تسرب مادة الدايوكسين المسرطنة من البلاستيك للمياه عند تعرضه لـ الحرارة مرتفعه. 

٤- لا تستحم بمياه ساخنة ولا ترتدي ملابس داكنة اللون أثناء الخروج نهاراً في درجات الحرارة المرتفعة.

الحرارة الأمراض الجلدية هاني الناظر أضرار التكييف ​​​​​​​health

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