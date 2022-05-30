عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب النور: استبدال صور النساء المرشحات في الانتخابات النيابية بزهرة أو وردة.. فيديو

الدكتور يونس مخيون
الدكتور يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور إنه لا بد من التفرقة بين من يقومون بتربية ذقونهم على أنهم ليس جميعا إخوان لان أغلب الأشخاص يعتقدون أن جميع الملتحيين إخوان وهذا ليس صحيحا.

وأضاف "مخيون" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية أن الحزب لن يضع صور النساء المرشحين غلى قوائمه في الانتخابات النيابية وسيستبدلها بزهرة أو وردة.

وتابع رئيس مجلس شيوخ حزب النور أنه لا يوجد مشكله له تجاة عمل المرأة ولكن إذا حفظت عفتها وكرامتها وتعمل في المجالات التي تناسب أنوثتها ووضعها وتكوينها.
 

الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور حزب النور الانتخابات النيابية عمل المرأة المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

الجمهور الفرنسي يقتحم الملعب بسبب هبوط فريقهم للدرجة الثانية

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

في دبي.. رسائل رجل لـ حبيبته السابقة على الواتساب تضعه في السجن

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 30-5-2022

أيقونة نيسان.. Super GT Z تتألق في مهمة خاصة| صور

من لم يصل الشروق حتى الآن.. هل ضيع 9 نعم وفاته ثوابها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ