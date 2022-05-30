حزب النور: استبدال صور النساء المرشحات في الانتخابات النيابية بزهرة أو وردة.. فيديو

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور إنه لا بد من التفرقة بين من يقومون بتربية ذقونهم على أنهم ليس جميعا إخوان لان أغلب الأشخاص يعتقدون أن جميع الملتحيين إخوان وهذا ليس صحيحا.

وأضاف "مخيون" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية أن الحزب لن يضع صور النساء المرشحين غلى قوائمه في الانتخابات النيابية وسيستبدلها بزهرة أو وردة.

وتابع رئيس مجلس شيوخ حزب النور أنه لا يوجد مشكله له تجاة عمل المرأة ولكن إذا حفظت عفتها وكرامتها وتعمل في المجالات التي تناسب أنوثتها ووضعها وتكوينها.

