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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة التجارة والصناعة مع أحمد موسى.. الدولة تعمل علي نسف البيروقراطية لجذب المستثمرين.. والقطاع الصناعي المصري يحقق أعلي معدل بالصادرات بقيمة 32 مليار دولار

صدى البلد

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل توقيع شراكة بين مصر والإمارات والأردن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي ونرصد لكم أبرز التصريحات:

وأوضحت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نعمل من خلال الشراكة بين الدول الثلاثة علي توفير فرص عمل متنوعة، مضيفة:"تم تحديد القطاعات المهمة كالأسمدة والبتروكيماويات والغزل والنسيج".

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة،:" يتم تبادل الخبرات بين مصر والإمارات والأردن تجاريا وصناعيا، مردفة:" لدينا الاراضي الصناعية والحوافز للمستثمرين لجذب الإستثمار".

وأضافت:" تم تشكيل لجنة من 3 وزراء في الدول الثلاثة لمتابعة تسهيل الإجراءات بشكل يومي، لافتة إلي أن وزارة الصناعة هي الجهة المسئولة عن استخراج الرخصة للمنشآت الصناعية.

بقيمة 32 مليار دولار.. القطاع الصناعي المصري يحقق أعلي معدل بالصادرات |فيديو

واختتمت وزيرة التجارة والصناعة تصريحها، قائلة: إنه سيتم تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية والموافقات المطلوبة خلال 20 يوما"، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي حقق أعلى معدل في مجال الصادرات لم يتحقق منذ سنوات ووصل إلى 32.3 مليار دولار.

 

نيفين جامع: تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية والموافقات المطلوبة خلال 20 يوما.

 

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