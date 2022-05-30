أحمد صديق : ما يواجهه الأهلي بالمغرب يثير الشكوك وحزنت لهزيمة صلاح

قال أحمد صديق نجم الأهلي السابق، إن مباراة الأمس بين ليفربول وريال مدريد ضمن نهائي أبطال أوروبا كانت ذات أهمية قصوى والنجم محمد صلاح له قيمة عالمية تجعلنا نفخر به لأنه صورة مشرفة لمصر.

وأضاف أحمد صديق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا أحد يستطيع إنكار مكانة اللاعب الدولي محمد صلاح.









أحمد صديق: لاعبو الأهلي على موعد لتحقيق رقم قياسي فشل فيه الجيل الذهبي

قال أحمد صديق نجم الأهلي السابق، إن فريق الوداد محظوظ في اللعب على أرضه وسط جماهيره لكن الأهلي يمكنه تقديم أداء جيدا وإحراز تقدم يضمن له الفوز في المباراة.

وتابع صديق خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "خوض المباراة على أرض الوداد غير عادل لكن لاعبو الأهلي منعزلون عن الجانب الإداري وهدفهم تحقيق البطولة والوصول لإنجاز تاريخي"









أحمد صديق: ما يواجهه الأهلي بالمغرب يثير الشكوك

عقب أحمد صديق، نجم النادي الأهلي السابق، علي تصريحات العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والتي وصف المعاملة في المغرب قبل نهائي افريقيا بالمضايقات والتعنت الواضح.

وقال صديق خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الأجواء قبل المباراة فيما يخص التذاكر ومحاولة إخافة الجماهير من الجانب المغربي تثير الكثير من الشكوك.