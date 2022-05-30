أحمد فهمى لـ محمد رمضان : كل سنة وأنت طيب.. صور

هنأ الفنان أحمد فهمى الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده عبر خاصية ستورى بحسابه بتطبيق انستجرام.

ونشر أحمد فهمى صورة تجمعه بمحمد رمضان وعلق عليها :" كل سنة وانت طيب يا رمضان ، جت متأخرة بقى معلش".

وأضاف أحمد فهمى :" ومبروك أغنيتك الجديدة".

وجه الفنان محمد رمضان الشكر لكل صناع أغنيته الجديدة بلالين، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب: “شكراً لكل صناع أغنية #بلالين 🤍 #ثقة_في_الله دايماً ناجحين 🙌🏽”.

طرح النجم محمد رمضان، اليوم الأحد، كليب أغنيته الجديدة "بلالين"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "بلالين" من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.