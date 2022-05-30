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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ينظم ورشتين فنيتين بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

صدى البلد

أقام متحف الفنون الجميلة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، أمس الأحد، ورشة فنية بعنوان "أساسيات التلوين ومزج الألوان"، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وذلك بمقر المتحف بوسط الإسكندرية.

تضمنت الورشة عرضا لفيلم "حكاية لون"، وهو أول فيلم رسوم متحركة من إنتاج حاضنة كيميت للفنون ومتحف الفنون الجميلة.


تهدف الورشة إلى تنمية مهارات الأطفال في المرحلة العمرية من ٦ إلى ٩ سنوات، في التلوين والتعرف على أساسيات مزج الألوان، بمشاركة الفنانة مريم وجدي، والفنانة فريدة عيد.


وفي سياق متصل، نظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ورشة فنية لرسم البورتريه بخامة الباستيل، للفنان التشكيلي خالد السماحي، بحضور مجموعة من طلاب الفنون والمهتمين والهواة.


الورشة من تنظيم فريق متطوعي المتحف: أحمد سعد، بيشوي أسامة، آية علاء الدين، أميرة منصور، نانسي ناصر، بسمة السيد، آية كمال، زينب أحمد، ساندي عصام، أحمد عبد اللطيف، إشراف دكتور أحمد ممدوح.


تجدر الإشارة إلى أن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يعتبر أول متحف بني خصيصا ليختص بالفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد، بالإضافة إلى بعض أعمال المدرسة الرومانسية، والباروك، والروكوكو، وبعض لوحات المستشرقين، كما يضم المتحف بعض أعمال الفنانين المصريين والأوربيين.

 

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية اليوم العالمي للمتاحف متحف الفنون الجميلة وزارة الثقافة الاسكندرية

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