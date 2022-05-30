أودي تكشف عن Urbansphere العائلية في الصين رغم إلغاء معرض بكين

تعد الصين سوقًا ضخمة لشركات صناعة السيارات بفضل عدد سكانها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة على الرغم من أن سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي منتشرة هناك كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، لا يزال هناك طلب قوي على سيارات السيدان والحافلات الصغيرة.

وسعت شركات السيارات الألمانية عدد سيارات السيدان الخاصة بها لتوفير مساحة إضافية للساقين في الخلف، بينما قدمت بعض العلامات التجارية سيارات فاخرة لنقل الأشخاص، بعض الأمثلة على هذا الأخير تشمل لكزس مع LM وبويك مع GL8.

بالنسبة لشركة أودي، أرادت إحضار Urbansphere إلى معرض بكين للسيارات في وقت سابق من هذا العام، ولكن تم تأجيل الحدث إلى أجل غير مسمى بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

قررت اودي الكشف عن السيارة الاستعراضية عبر الإنترنت بينما امتنعت عن تسميتها ميني فان أو MPV، وبالنظر إلى ما هو أبعد من التصميم المتطور والمقصورة الفاخرة، ستجد أنها مجرد حافلة صغيرة كهربائية بالكامل لأن هذا هو المكان الذي تتجه فيه صناعة السيارات بشكل حتمي.

وعند الحديث عن سيارات اودي الكهربائية، تم إطلاق Q5 E-Tron الخالي من الانبعاثات في وقت سابق من هذا العام في الصين كبديل أكثر فخامة لسيارة فولكس فاجن ID.6المكونة من ثلاثة صفوف، وهي سيارة كهربائية أخرى مصنوعة محليًا.

على الرغم من أن Audi لم تقل كلمة واحدة حول وضع Urbansphere في الإنتاج، فلن نتفاجأ كثيرًا إذا حدث ذلك يومًا ما، في الوقت الحالي هناك شيئ آخر اهم بصرف النظر عن مجموعة الكروس أوفر، حيث تضع الشركة اللمسات الأخيرة على منصة جديدة كلياً لسيارة A6 E-Tron التي اقتربت من الانتاج.