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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة: الأهلي مُعتاد على الظروف الصعبة وقادر على حصد اللقب.. فيديو

صدى البلد

كشف رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، مفتاح تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الوداد المغربي.


وقال شحاتة في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "لاعبو الأهلي مفصولين تماما عن الأزمات الدائرة بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا". 


أضاف: "الأهلي مُعتاد على مواجهة الظروف الصعبة، وقادر على حصد اللقب الأفريقي أمام الوداد". 


وواصل: "لابد أن تمر أول 15 دقيقة من المباراة دون أن تستقبل هدفا، هذا سيكون مفتاح الفوز". 


وختم حديثه قائلا: "الاحتكاكات البدنية والكرات المشتركة في الدقائق الأولى من المباراة هامة للغاية". 

 

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