سيد معوض يدعم موسيماني قبل مواجهة الأهلي والوداد.. فيديو

كشف سيد معوض، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، عن صعوبة مباراة الأهلي والوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد معوض، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موسيماني يجيد اللعب في المباريات الكبيرة والفاصلة، وبيحفظ الفرق الكبيرة التي تلعب على الهجوم وقادر على حسم اللقب الثالث".



وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: عامل التوفيق مهم للأهلي أمام الوداد لحسم اللقب، وجماهير الوداد عامل مؤثر في صالح الفريق المغربي ولكن الأهلي متعود على مثل هذه المواقف.

وتابع سيد معوض: "اللاعبون الذين سيشاركون بشكل أساسي يعلمون من الآن، لأن من الصعب مفاجأة أي لاعب بتواجده في نهائي أفريقيا، وأعتقد موسيماني لن يغير طريقته باللعب بالثلاثي ديانج وحمدي والسولية حال جاهزيتهم وحسين الشحات وأحمد عبد القادر خلف بيرسي تاو".