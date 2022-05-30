الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30- 5 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 30-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 30-5-2022 :
الدواجن البيضاء : ، 31 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 34 الي 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بانخفاض عن الأيام الماضية حيث وصلت لـ 44 جنيها الأيام الماضية.
الدواجن البلدى : بين 42- 46 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 44-45 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 37- 38 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 75- 80 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 55 -60 جنيها للكيلو
الدواجن الدواجن الأمهات البيضاء : بين 29-30 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 9.5_9.75 جنيه
كتكوت ساسو : 5.5_5.75 جنيه
أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-57 جنيها للطبق بعد 60 جنيها الأسبوع الماضي، ووصل سعر الأبيض بين 52-54 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية:
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.
اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.
اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.
اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.