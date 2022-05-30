الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30- 5 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 30-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 30-5-2022 :

الدواجن

الدواجن البيضاء : ، 31 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 34 الي 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بانخفاض عن الأيام الماضية حيث وصلت لـ 44 جنيها الأيام الماضية.

الدواجن البلدى : بين 42- 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 44-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75- 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -60 جنيها للكيلو

الدواجن الدواجن الأمهات البيضاء : بين 29-30 جنيهًا للكيلو

الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 9.5_9.75 جنيه

كتكوت ساسو : 5.5_5.75 جنيه

الدواجن

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-57 جنيها للطبق بعد 60 جنيها الأسبوع الماضي، ووصل سعر الأبيض بين 52-54 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.