كارمن بصيبص تتألق في مهرجان كان السينمائي الدولي

نشرت الفنانة كارمن بصيبص صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن بصيبص في الصور بإطلالة ساحرة من مهرجان كان السينمائي مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن كانت آخر أعمال كارمن بصيبص مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان و اخرين من الممثلين.

حيث انتهي عرض الجزء الثالث من عروس بيروت بعد أن سيطرت الدموع على أغلب أحداث الحلقة الأخيرة بعد وفاه الست ليلي و عادل عبود .

يذكر أن الفنانة كارمن بصيبص، قالت إن هذا الجزء يركز أكثر على العائلة ومشاكل أفرادها.

وأضافت كارمن بصيبص خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت به الكثير من الأحداث وسيعجب المشاهدين، مشيرة إلي أن الجزء الثالث يصل عدد حلقاته إلي 50 حلقة.