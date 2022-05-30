إيران تحتجز سفينة تحمل "وقودا مهربا" وتعتقل طاقمها

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن السلطات احتجزت سفينة تحمل وقودا واعتقلت طاقمها.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، فإن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب وتم اعتقال طاقمها المكون من تسعة أفراد.

وقال كبير قضاة إقليم هرمزجان: "بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، أن السلطات في إيران صادرت سفينة أجنبية كانت تنقل "وقودا مهربا" في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد واحتجزت طاقمها.

وأضافت الوكالة أن السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية واصطحبتها إلى المرفأ.

وأشارت إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي لم تكشف عن هويته قوله "ألقي القبض على 7 هم أفراد الطاقم".

كما احتجزت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني أيضا، سفينة في مياه الخليج العربي، بذريعة أنها تحمل ”وقودا مهربا“.

وقال المدير العام للعدالة في محافظة هرمزجان، مجتبى قهرماني، إن ”البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة التي كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب“.

وأضاف قهرماني أن ”مقاتلي الفيلق الخامس التابع للحرس الثوري الإيراني، اتخذوا هذا الإجراء بالتنسيق مع النائب العام في المحافظة“.

وأفاد بأن ”طاقم السفينة المكون من أربعة أفراد رهن الاعتقال لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية“.

وأوضح أن ”الأفعال الإجرامية لمهربي المحروقات لن تخفى تحت المظلة الأمنية للقضاء وضباطهم، وسيعاقب مرتكبو هذه الجرائم بحسم ودون عفو“.