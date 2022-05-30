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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي.. داليا مصطفى تخطف الأنظار عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورة جديدة لها  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام".


و ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بصورة سيلفي حيث ارتدت تيشيرت اسود، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها.

 

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

 

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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