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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

التحدي كبير في مستقبل مصر

المسـتشار أسامـــة
المسـتشار أسامـــة الصعيدي

دعونا نعيش في دهاليز رسائل فخامة الرئيس للمواطنين خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر يوم 21 مايو عام 2022 وهو المشروع الذي تم بإجمالي 2,5 مليون فدان وما يحتاجه هذا المشروع من بنية أساسية قوية وشبكة كهرباء وكيف أن هذا المشروع الذي يوفر 2,5 فدان يعني 25% من مساحة مصر الزراعية طول تاريخها. 


وفى ذات السياق يجب التأكيد على أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة حالياً هي التحدي الكبير نحو مستقبل مصرنا الحبيبة، وفى هذا الشأن تقوم قواتنا المسلحة بدور كبير فى تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى هذا بخلاف دورها الرئيسي فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه.


وفى ذات السياق أيضاً كانت رسائل فخامة الرئيس التي يؤكد عليها دائماً تدور فى فلك الوعي فهو السلاح وحائط الصد الأول للحفاظ على الدولة المصرية وهويتها، ومن ناحية أخرى تبدو أهمية الوعي فى أمانة العرض فى مقام الحديث عن أي موضوع يتعلق بالدولة وعدم الحديث بدون علم ودراسة، فعقل المواطن ووعية هما حجر الزاوية فى عملية التنمية الشاملة، ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التي تقدر قيمة الإنسان وتجعل من المواطن المصري الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.


وفى النهاية » يجب التأكيد على أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وتهتم بها القيادة السياسية هي ليست للرفاهية بل هي مستقبل مصر لبناء دولة عصرية حديثة يسودها الاستقرار فى جميع المناحي الحياتية، كما يجب التأكيد دائماً وأبداً على التحديات التي تقابل مصرنا الحبيبة والدور الذي تلعبه قواتنا المسلحة التي قدمت ملحمة فى التصدي للخونة وسحق الإرهاب وتقدم حالياً نموذجاً فى التنمية والتعمير والبناء«.

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