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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعدل الدستور لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 100 مليار يورو

علم ألمانيا
علم ألمانيا

قررت ألمانيا، تغيير دستورها للسماح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، تم اقتراحه بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة المالية الألمانية، إن البلاد وافقت على تغيير دستورها للسماح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107.35 مليار دولار) تم اقتراحه بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

 

وسيتم استخدام أموال الصندوق على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بنحو 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق اثنين في المئة من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنويا.

وحسب شبكة “دويتشه فيله”، اتفقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في ألمانيا في وقت متأخر من مساء الأحد، مع حزبي المعارضة الرئيسيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على إنشاء صندوق للجيش بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.

 

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا إجراء تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والحزبين المحافظين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

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