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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: الوحدة الأوروبية تنهار بسبب العقوبات ضد روسيا

ألمانيا: الوحدة الأوروبية
ألمانيا: الوحدة الأوروبية تنهار بسبب العقوبات ضد روسيا

قال روبرت هابك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الوحدة الأوروبية "بدأت بالانهيار" جراء العقوبات ضد روسيا، عشية القمة المزمعة لمناقشة حظر النفط الروسي.

وأضاف هابك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الألمانية، في تصريحات صحفية "رأينا ما يحدث عندما تتحد أوروبا، أما بالنسبة لقمة الغد فإنني آمل أن تستمر هذه الوحدة، ولكنها بدأت في الانهيار".

ودعا هابك ألمانيا إلى اتخاذ موقف في القمة بدلا من الامتناع عن التصويت بسبب الانقسامات داخل الحكومة الألمانية، كما وجه نداءاً مماثلاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي فشل في التوصل إلى اتفاق لفرض حظر على استيراد النفط الروسي، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أوروبي قوله إن الاتحاد الأوروبي يبحث خيار تأجيل عقوبات روسيا، إلى حين إيجاد حل لإمداد المجر بالنفط.

وأضاف المصدر أن المجر رفضت الاقتراح الأوروبي بمنحها استثناء لمدة عامين من قرار حظر النفط الروسي، حيث طالبت المجر بتعويضات قبل الموافقة على قرار حظر النفط الروسي.

يأتي ذلك قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الاثنين، والتي سناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتسريع إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز الروسي. 

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