ضبط 3 أشخاص بـ 24 كيلو حشيش بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبط (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) أثناء إستقلالهم سيارة ملاكى مستأجرة قيادة أحدهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهم ( 24,500 كيلو جرام حشيش – مبلغ مالى- 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.