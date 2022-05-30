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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص بـ 24 كيلو حشيش بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة  قطاع الأمن العام من ضبط (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) أثناء إستقلالهم سيارة ملاكى مستأجرة قيادة أحدهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهم ( 24,500 كيلو جرام حشيش – مبلغ مالى- 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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